春節期間家家戶戶都在慶團圓，前職棒球星陳致遠的妻子林秀琴在初一早上心痛發文，疑似她的父親驟逝，過幾個小時再度表示，無法接受父親離開的事實；許多粉絲都獻上關心，勸她要顧好自己身體，「還有媽媽在」。

女星林秀琴和先生陳致遠近期已鮮少上綜藝節目話家常，儘管秀琴時常會更新社群平台，但也不如以往時時把私事掛嘴邊；今（12）日早上6點35分她突然在臉書發文，「我最愛的爸爸……安息主懷」，沒多久也發布限時動態，一張黑白色濾鏡自拍照，寫著「爸，我知道你累了，想好好休息了」。

林秀琴初一心痛自曝父親逝世消息。(圖/ 摘自林秀琴臉書)

從林秀琴更新的動態得知，她的父親疑似不幸在初一逝世，讓她十分心痛難受；在下午1點左右她PO出父親的照片，悲傷地表示，覺得這一切來得太突然，「我還是無法接受，你已經離開了我們的事實」，且向天上的爸爸喊話，「我想你了」。

網友也在底下留言鼓勵她，「秀琴節哀，還有媽媽唷」、「保重身體」、「節哀，爸爸去了更好的地方」、「祝爸爸一路好走」、「秀琴姊，節哀，還有媽媽在，要顧好自己的身體喔」。

這一切都來的太突然了⋯⋯😭我還是無法法接受、你已經離開了我們的事實⋯😭😭 我想你了⋯⋯爸爸🙏😭🤧 由林秀琴發佈於 2021年2月11日 星期四

其實林秀琴和陳致遠從2019年就爆出財務危機，2020年又和經紀公司發生合約糾紛，她和先生也遭提民事訴訟求償200萬元，兩人經濟狀況也令粉絲擔憂；在今年1月24日出席活動時被問及此事，低調不願多談，也說到經濟狀況還過得去。

(中時新聞網)