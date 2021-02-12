被稱為大陸半導體國家隊的紫光集團，去年驚傳債務高達上千億元人民幣，陷入財務困境，彰顯大陸半導體自主化投資擴張無上限，獲利卻跟不上的大問題，紫光集團董事長趙偉國曾揚言入股台積電、買下聯發科的豪氣已經煙消雲散。日媒報導，紫光集團近期為了籌措資金，意圖出售紫光展銳10%持股，換算新台幣超過2840億元。

據《日經亞洲評論》報導，4名消息人士透露，意圖紫光集團出售旗下的IC設計商「紫光展銳」持股，讓紫光集團對展銳持股從當前38.5%降至約25%。紫光展銳為大陸第二大IC設計商，僅次於大陸設備巨頭華為的海思半導體。紫光集團若出售10%持股，可以讓展銳在IPO(首次公開發行)案後，更有大陸重點發展企業的獨立形象。

紫光集團於1993年在清華大學科技開發總公司基礎上成立，趙偉國於2010年接手紫光集團，並在2013年砸17.8億美元收購展訊通信，隔年以9.1億美元收購大陸IC設計廠銳迪科。截至目前為止，紫光集團投資事件62件，定向增發(類似海外的私募)就達35件，紫光展銳就是其中1家，該公司由展訊通信與銳迪科微電子合併而成。

紫光展銳目前也是紫光集團旗下估值最高的子公司，若依照此計畫，紫光集團將能籌資超過85億美元，甚至上百億美元，儘管市場已經有聯發科、高通積極搶市，所以該公司估值較謹慎應對。紫光展銳去年就打算在上海科創板IPO，但該構想目前被推遲，原因不明。

截至去年6月底，公司的有息債務總額高達1567億人民幣，當中1年內到期的債務占比約52%，債券融資基本集中在母公司清華控股層面，至於去年9月紫光2018年發行、2021年1月到期的10.5億美元公司債價格崩跌後，紫光集團財務危機正式引爆。

(中時新聞網)