一年的結束，也是代表公司企業的尾牙季來臨，大陸一間公司，年末時舉辦年會，期間發給員工彩券當作獎勵，結果一名員工幸運刮中頭獎608萬人民幣（約台幣2600萬），想不到公司竟要這名員工將獎金「吐出來」。

一名網友在網路上發布貼文掀起熱議，文章爆料大陸浙江某公司，在年會中發給員工彩票，其中一名員工中大獎，爆料者不滿的問「但是公司要平分，合理嗎」？據悉，該公司當天發送500多張彩券給員工，並有員工刮中608萬人民幣。

公司得知消息後，要求員工將獎金平分給當天參加年會的所有人，但員工不願意，雙方便交給警方處理，對此該公司內部人員透露，500多張彩券給員工時，中獎號碼已經公佈，財務人員事先核對彩券是否中獎，確認沒中獎才發放，可能財務人員沒核對清楚，才導致這起獎金糾紛。

根據外媒報導，當地律師表示，公司將彩券贈與給員工，權利就已轉移，即使中獎號碼已經出爐，但法律沒有規定發生這種情況，公司可以撤銷贈與契約。因此若公司要求員工拿回彩票，和其他參加年會的人平分，是缺乏法律依據的。

(中時新聞網)