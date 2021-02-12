過年期間大家常去買刮刮樂試手氣，也喜歡和家人在牌桌玩幾圈，此時最希望自己能擁有偏財運，趁過年期間幫自己賺些零用錢。塔羅占卜專家奧斯老師分享一個簡單的占卜，選張牌即可測出用什麼方法能提昇過年期間的偏財運，快趁這幾天試試看這些方法吧！

憑直覺選一張牌，看看下面的牌意解析吧！（圖／AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜）

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抽到這張牌的朋友，如果想要在過年期間增加偏財運，讓自己在牌桌上大殺四方的話，建議要多去廟裡走走，這張牌代表將受到上天的眷顧，也代表自我與上天之間的聯結，這幾天有空的時候多去廟裡走走，如果家中有神明，也可以點香虔誠膜拜，除了提昇整年的運勢，也有助過年期間的偏財運。

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抽到這張牌的朋友，建議你可以將過年期間拿到的紅包錢放在自己的隨身皮夾或包包內，因為這張牌代表的是開始與萬物的起始，透過進財的新年紅包，放在自己身邊當作錢母來使用，將有助於你錢滾錢，帶來更多的財富。所以如果想在牌桌上好好的贏一把，就趕快把收到的紅包錢放在自己的皮包裡面吧！

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抽到這張牌的朋友，建議你要在外表上下手比較有用，穿上紅內褲這種老套方法已經不管用，今年過年期間的你和亮色系的衣著將有完美的互補，可提昇財運，不妨在過年期間穿著亮色衣服，或是搭配一些黃色首飾或項鍊，有助於你在過年期間的財運提昇。

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抽到這張牌的朋友，建議要在居家風水上下工夫，因為這張牌代表的是家庭與房屋，如果想要提昇財運的話，透過居家風水會更有明顯助益。最簡單的方式就是在大門進來45度角的財庫，擺放一些開運物品，像是金元寶或貔貅樣式甚至是水晶類的物品，這都有助今年過年期間偏財運旺起來。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)