前總統馬英九今天呼籲蔡政府不要再稱武漢肺炎，且如果大陸有意提供台灣疫苗，不要馬上拒絕。對此，民進黨立委陳亭妃批評，馬英九不斷地用大陸疫苗在刷存在感，連過年的時候都要出來刷存在感，「我們覺得居心叵測。」

陳亭妃說，大陸疫苗在全世界風評非常差，甚至中國的習近平都不敢打了，為什麼要叫台灣人民來打？而且我們現在疫情指揮中心已經跟大家報告了國外疫苗所有到位的時程，那為什麼還要再去談到大陸疫苗？「馬英九只是在抱中國的大腿。」

陳亭妃認為，在整個公衛的部分，台灣的能量是比中國還強大，全世界都把台灣當成模範生，為什麼馬英九還不斷地在提中國，甚至我們都清楚武漢肺炎就是武漢肺炎，為什麼不能講武漢肺炎？「馬英九你要抱大腿，抱錯了！」現階段不是你抱中國大腿的時候，台灣人民我們要的是一個安全，而不是你拿台灣的健康去犧牲，換取你自己的中國大夢。

(中時 )