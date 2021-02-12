除夕夜吃年夜飯慶春節，政治人物也不例外。台南市長黃偉哲在臉書PO出家族團圓火鍋照片，不少民眾也上傳自家年夜飯同樂，總統蔡英文也到底下留言，未料卻引發網友大戰，更有人因此留言：「該罷免了」、「這總統我不要了」。

黃偉哲除夕當晚在臉書上PO出自家的火鍋年夜飯，並邀請網友們分享自家圍爐照片，讓不少人也紛紛分享照片同樂。蔡英文也在底下留言：「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔」。

台南市長黃偉哲在臉書秀自家年夜菜，總統蔡英文也在底下留言，卻意外引爆網友怒火嗆「這總統我不要了」。(圖／黃偉哲臉書)

只是這句「加點香菜提味應該也不錯喔」意外引爆超級討厭香菜的網友們「怒火」，紛紛留言：「我要求罷免現任總統」、「香菜根本邪魔外道」、「香菜母湯哦」、「大過年說這麼恐怖的事，太可惡了」、「抱歉，我覺得不行」、「這總統我不要了」、「去年我幫妳拉了6票，妳現在跟我說火鍋加香菜...？」、「看來要為了香菜革命了」，就連黃偉哲也忍不住回「火鍋加香菜已經夠震驚了，要不要再加點芋頭壓壓驚」。

但也有不少人力挺：「總統懂吃」、「火鍋沒有香菜不行」、「香菜一定要，但芋頭不能加」、「總統果然是香菜控」、「我最愛吃香菜了，香菜加好加滿」、「很對味也幽默」。

蔡英文一句「加點香菜提味應該也不錯喔」引爆網友大戰。(圖／黃偉哲臉書)

#也曬曬你家的年夜飯 這是我們家的年夜飯，在網友曬年夜飯大賽裡，顯得有些平凡，但吃起來卻是一樣富有情懷。 因為年夜飯的意義，不是吃了什麼，而是跟誰一起吃。 大年三十晚上，偉哲要跟市民朋友請個幾小時的假，回歸黃先生、黃爸爸身分，與自己所愛的家人，一起吃晚餐。 由黃偉哲發佈於 2021年2月11日 星期四

(中時新聞網)