除夕夜吃年夜飯慶春節，政治人物也不例外。台南市長黃偉哲在臉書PO出家族團圓火鍋照片，不少民眾也上傳自家年夜飯同樂，總統蔡英文也到底下留言，未料卻引發網友大戰，更有人因此留言：「該罷免了」、「這總統我不要了」。
黃偉哲除夕當晚在臉書上PO出自家的火鍋年夜飯，並邀請網友們分享自家圍爐照片，讓不少人也紛紛分享照片同樂。蔡英文也在底下留言：「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔」。
只是這句「加點香菜提味應該也不錯喔」意外引爆超級討厭香菜的網友們「怒火」，紛紛留言：「我要求罷免現任總統」、「香菜根本邪魔外道」、「香菜母湯哦」、「大過年說這麼恐怖的事，太可惡了」、「抱歉，我覺得不行」、「這總統我不要了」、「去年我幫妳拉了6票，妳現在跟我說火鍋加香菜...？」、「看來要為了香菜革命了」，就連黃偉哲也忍不住回「火鍋加香菜已經夠震驚了，要不要再加點芋頭壓壓驚」。
但也有不少人力挺：「總統懂吃」、「火鍋沒有香菜不行」、「香菜一定要，但芋頭不能加」、「總統果然是香菜控」、「我最愛吃香菜了，香菜加好加滿」、「很對味也幽默」。
(中時新聞網)
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