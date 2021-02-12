台南市長黃偉哲在臉書po出除夕年夜飯，蔡英文總統也來留言，卻引發「香菜戰爭」。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

昨天是農曆除夕，台南市長黃偉哲在臉書po出圍爐照片，並公開徵求民眾「曬」出自家豐盛的年夜飯，吸引許多網友秀照呼應，沒想到連蔡英文總統的臉書帳號都現身留言，大讚黃偉哲家的火鍋看起來很好吃，但一句「加點香菜提味應該也不錯喔！」意外引發關注，網友熱議，還有怕吃香菜的網友直白的說「這個總統我不要了！」

香菜是提味料理，但卻不是人人都愛，且喜歡跟討厭的剛好是兩個極端，蔡英文總統發文引來「香菜芋頭論戰」，排斥香菜特殊氣味的說「香菜就是邪教」，就像之前「火鍋是否可以加芋頭」一樣，引發熱議。

蔡英文在黃偉哲臉書的「火鍋加香菜」留言，吸引許多網友留言回應，討厭香菜的網友比例似乎較多，有人說「香菜我覺得不行」、「大過年的怎麼說這麼恐怖的事呢」、「總統到底有多愛香菜啦」，還有人說「2020年我幫妳拉了6票，妳居然挺香菜」，為了香菜決裂，相當有趣。

另外也有力挺香菜的網友表示「香菜萬歲」、「我不能沒有香菜」；台南市長黃偉哲則是俏皮回應：「總統，火鍋加香菜已經讓鄉民震驚了，要不要再加點芋頭壓壓驚」？「火上加火」，吸引上萬名網友加入討論，臉書留言區熱鬧滾滾，很有年節氣氛。

(中時 )