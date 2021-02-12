據《北京青年報》報導，今年的中國電影春節檔首日，當時間來到2月12日下午1時47分，一個新記錄誕生了！中國電影單日票房達到14.59億元（人民幣，以下同）！打破了2019年春節檔首日票房14.58億元的記錄，這意味著今天從這一刻開始的每一分鐘，都在創造中國電影史單日票房的新記錄！

大年初一，共有《唐人街探案3》《刺殺小說家》 《你好，李煥英》 《人潮洶湧》 《新神榜：哪吒重生》等7部新片同時上映，據貓眼專業版數據顯示，實時總票房達14.59億，創歷史新高。此前的2019年大年初一當日8部賀歲新片同日開畫，合計共創造了14.58億票房，比2018大年初一6部新片總票房12.7億元高出整1.8億。

今年春節檔，7部上映的新片中，《唐人街探案3》一家獨大，首日票房已經突破9億，排片佔比超過37％；賈玲導演的《你好，李煥英》票房破2億，排片佔據20％左右。

《唐人街探案3》講述王寶強、劉昊然飾演的唐仁、秦風，在曼谷、紐約之後，受野田昊(妻夫木聰 飾)之托，前往東京開啓了第三站的探案之旅。《唐人街探案3》來到推理熱土，不僅解鎖了很多東京名景，讓觀眾大飽眼福，還將本格與密室融合，打造了一個難點升級的案件。當面臨更大的考驗時，唐仁、秦風和野田昊、傑克賈(托尼賈飾)組成「亞洲偵探聯盟」並肩作戰，除了更強的探案能力，也碰撞出更多意想不到的笑點。

(中時 )