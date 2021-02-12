吳姓老翁曾經在國軍擔任上校職位，退休後懷疑戰備口糧遭竊，員警日前在路邊發現他迷路協助返家。（圖：士林警分局提供）

北市士林區一名吳姓老翁，疑因年長患有妄想症，常出門後就忘記回家，日前因懷疑外籍看護竊取戰備口糧，站在馬路上渾身顫抖，所幸士林警分局員警獲報後，依登記資料找到家人，並陪伴回家，所幸未釀成意外，家人對員警的幫助表示非常感激。

日前有民眾報案在蘭雅所轄區有老翁需要協助，員警到場後依照地址按電鈴，但屋內並沒有人回應，巡視附近發現一名90多歲的老翁站在路邊，神情緊張，渾身顫抖，員警詢問老翁，他說外籍看護竊取戰備口糧，恐怕會影響國軍戰力，希望警方能夠幫忙。

員警表示，聽完老翁天馬行空的內容，研判是把過去經歷套用在現實生活，疑似罹患妄想症，隨即透過警政系統查詢，確定家屬聯繫方式，並慢慢引導老翁返家，安撫情緒，經過一段談話後順利帶老翁返回住所。

家人表示，吳曾經在國軍擔任上校職位，退休在家後常外出迷路，導致家人與外籍看護都找不到人，還好友員警熱心幫助。警方呼籲，家中若有失智長者，應注意活動範圍，並佩戴有聯絡方式的飾品，也可申請「愛心手鍊」，都能預防走失情形。

(中時 )