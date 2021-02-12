遠東SOGO台北店新春福袋商品今年數量增1成，販售日期從初一至初三延長至初五，今（12日）初一加碼大獎最多，可抽紫南宮開運金雞、台鈴eReady智慧雙輪電動車或金色iPhone 11 Pro，忠孝館和復興館11時開門前有超過6000人排隊，盛況不輸周年慶。

忠孝館頭香一樣是35歲的永和葉先生，目前擔任電信業客服，昨晚20時過後就到SOGO忠孝館排隊，排了近15小時，他從18歲開始買福袋，已連續15年在SOGO買福袋，他說除了第1年沒搶到第1名，後面14年都是頭香，堪稱是SOGO鐵粉：「今年是第15年，希望拚到20年。」

今天抽到初一限定大獎紫南宮的開運金雞的台北市林小姐，與女兒提早出門，先去住家附近的祖厝拜拜再到復興館買福袋，一共買了15個福袋，都是1000元可買到價值3000元的商品福袋券，她很開心運氣很好，可以抽到紫南宮的開運金雞。

葉先生是SOGO福袋頭香王，他到8樓買家用/家電福袋，獲得1780元的果汁機。（郭家崴攝）

(中時 )