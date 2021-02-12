民眾在進入溪洲公園內時，必須先實名制登記，不管是條碼掃描、身分證登記，或是紙本登記，才能會進行量測體溫及消毒的動作。 (吳建輝攝)

登記結束後的民眾，還必須配合量測體溫、酒精消毒等動作，才能進入溪州公園。(吳建輝攝)

園區也規畫「花現世界館」要讓民眾在彰化就能偽出國。(吳建輝攝)

每年春節都會湧入百萬遊客的彰化走春第一品牌「花在彰化」，今年受疫情影響，12日低調開幕，展期即日起至3月1日止，在溪州公園舉行，今年因配合防疫政策，取消春節節目、夜間遊園

、接駁服務等，彰化縣長王惠美呼表示，歡迎全國鄉親到彰化賞花，也提醒民眾務必配合防疫措施，勤洗手、口罩不離口。

「花在彰化」入園時間從上午9點到下午17點，今年因疫情影響，所有民眾進入園區、都必須實名制登記，全程配戴口罩，入口處也有人園量測體溫，及手部消毒，另外還取消了新春特別節目、夜間遊園、接駁服務、舞台表演節目、親子遊樂區，還有農特產品展售、美食區等規劃，

彰化縣長王惠美表示，碰上疫情縣府籌備工作戰戰兢兢，配合防疫加強派駐人力，在室內外進行人流管控，並且全面禁食，同時加強開放區域、廁所等地方的消毒頻率，希望讓民眾可以安心賞花，也提醒民眾要配戴口罩，並配合工作人員相關防疫作為，確保防疫措施做到滴水不漏。

王惠美說，在春節期間除了花在彰化外，還有在八卦山上的「2021彰化月影燈季」，以異國風情為主要的燈飾主題，像是中國風的「金牛照鴻運」、日本風的「朱紅的鳥居＆千鶴祈願橋」、阿拉伯風情的「阿拉丁神燈」等等，璀璨燈飾將於夜晚點亮整個八卦山。活動至2021年3月1日止下午6時至10時。

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