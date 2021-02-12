南市發生一起因產權引起的停車糾紛，大樓住戶不滿攔車並趴在引擎蓋上，轎車駕駛竟連人帶車開了近300公尺遠，才結束這場鬧劇，場面相當驚悚。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

南市發生一起因產權引起的停車糾紛，大樓住戶不滿攔車並趴在引擎蓋上，轎車駕駛竟連人帶車開了近300公尺遠，才結束這場鬧劇，場面相當驚悚。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

因為長期的產權與停車糾紛，引發飯店業者與大樓住戶衝突，台南市在小年夜當天竟然當街上演有如電影「玩命關頭」般的戲碼，大樓住戶為了不讓飯店業者駕車離開，趴在引擎蓋上，飯店業者沒停車，還繼續往前開了300公尺才把車停在路旁讓住戶下車，所幸過程沒有造成任何人受傷，但把目擊眾人嚇得目瞪口呆，且業者與住戶各執一詞，後續案情將由警方調查釐清。

據了解，台南市北區一間飯店與隔壁的大樓停車場共用同一個車道，大樓B1是住戶的停車場，B2停車場的產權則屬於飯店所有，但沒有獨立車道，因此員工及顧客停車都需與大樓住戶使用同一個車道，糾紛引此產生。

雙方因為是否需要支付管理費，長期以來一直沒有共識，還一度要打官司，雙方關係緊張，大樓管委會在農曆過年前在出入口設置機械式門擋，造成飯店方面無法進出，飯店業者在10日當天，先自行動手將門擋撥開，再開車從地下室上來要外出，立馬遭到一名住戶擋在車前，質問他為何破壞公物。

業者未搭理該住戶，仍慢速往前推進，該住戶失去平衡趴在引擎蓋上，驚嚇之下大聲叫對方停車，但車子並未停下，駛出停車場後右轉，開了兩個路口才停止，期間這名住戶就攀在引擎蓋上，場面就像動作片般相當驚險。

該名住戶驚魂未定，連忙報警處理，該大樓主委指出，因為飯店業者一直不支付管理費，才設置門擋，這也是建管單位同意的，飯店業者則表示已經進入司法程序，他不便多說，但當天是因為對方先開罵，他怕出事才想趕快離開，並無傷人意思；警方則已調閱相關監視器畫面，將積極偵辦。

(中時 )