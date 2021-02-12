中國國家廣播電視總局對BBC下「逐客令」，《環球時報》引述大陸學者分析指出，此舉發出一個清晰信號：中國不接受假新聞。而BBC對華的造謠是西方一些「反華勢力」對華輿論戰、超限戰的一部分，讓BBC無法落地只是反制行動之一，但並不是唯一或最後的行動。

中國傳媒大學教授王四新表示，BBC在中國境內落地是在《廣播電視管理條例》、《境外衛星電視頻道落地管理辦法》框架下運行的。此前，中國境內一些飯店等場所可以接收到BBC的訊號，不能落地意味著大陸境內不會再提供BBC世界新聞臺訊號的本地解析服務，BBC節目在中國大陸境內將完全無法被接收到。

中國2004年施行的《境外衛星電視頻道落地管理辦法》第三條規定，經廣電總局批準，境外衛星電視頻道可以在三星級以上涉外賓館飯店、專供境外人士辦公居住的涉外公寓等規定的範圍及其他特定的範圍落地。

同時，在第四條中也列明「申請落地的境外衛星電視頻道所播放的內容不違反中國法律、法規、規章的規定」；第十二條規定，經批準落地的境外衛星電視頻道，禁止播放「危害中國國家統一、主權和領土完整」、「煽動中國民族分裂、民族仇恨、民族歧視，破壞中國民族團結，侵害中國民族風俗習慣」等內容的節目。

而第十六條則明確提到，經批準落地的境外衛星電視頻道違反本辦法規定，情節輕微的，由廣電總局給予警告，要求其陳述情況和糾正；情節嚴重的，暫停其特定內容傳送、暫停或取消有關頻道落地資格。

王四新認為，在春節這個時間點高調宣佈對BBC世界新聞臺的決定措施，是中國在亮明態度，肯定會引起更大的關注。

外交學院國際關係研究所教授李海東表示，在過去一段時間裡，BBC的所作所為對中英關係造成了明顯的傷害，尤其是其對中國抗疫的歪曲報導。

「新冠疫情是包括中英民眾在內的全世界普遍關注的話題，是影響到所有人健康和根本利益的大事，既重要又敏感。」李海東表示，「BBC卻在這件事上不斷操弄輿論，挑動西方的恐華、仇華情緒，進而讓這種情緒進一步推動西方政府對華採取對抗甚至敵對立場，這是非常危險的。」

復旦大學國際關係與公共事務學院國際政治系教授沈逸直指，「BBC已經變成一個虛假新聞製造機構，它預設立場來做選擇性的報道，服務於在中國製造民族分裂的非法組織。」

「反華的情緒正在英國穩步累積」，英國著名學者馬丁·雅克將這場「運動」比喻成一場「針對中國的十字軍東征」，而這其中除了一些反華智庫，BBC和《衛報》等一些媒體也扮演了重要角色。而新疆和香港是這場英國對華「東征」最主要的兩個主題。

他表示，事實上，英國的反華情緒和動作從2016年就已逐漸開始，未來情況還可能更糟。「英國自脫歐公投後，其政治重心就已日漸向右翼偏移，而這個過程還在繼續。在離開歐洲後，英國將更加依賴和美國的關係。回望過去，2014到2016的『中英黃金時代』，竟好像已經是很久以前的事了。」

李海東認為，英國政府正在探討正式加入美日印澳「四方對話」機制，這一機制被認為意在打造制約中國的「亞洲小北約」。而在香港、新疆等涉及中國內政問題上，英國方面近期也出臺了非常惡劣的政策。

李海東表示，BBC近期的表現頗有為英國政府「重返亞洲」、在「後脫歐時代」重新塑造國際定位，以及轉移英國國內不滿情緒製造輿論配合的意味。但拋棄和中國的務實合作最終只會讓英國自食苦果。

BBC如今嘗到了「苦果」的滋味，王四新認為，對BBC的懲罰一點都不為過。因為它已開始「毫不偽裝地反華」。沈逸也表示，對BBC信號關停的懲罰力度是恰如其分的，「我們沒有把BBC的所有技術都趕出去，或者取消其落地報導權。關停訊號，就是發出一個清晰訊號：我們不接受假新聞。」

沈逸認為，中國已經充分提供了相應的採訪條件，BBC不是因為採訪條件不足而進行揣測，而是在用中國提供的開放條件撒謊，「不是因為你不讓它報導，它才抹黑你，而是它在製造針對你的假新聞。這個時候如果不做任何回應，就代表可以容忍任何人以這種方式對中國進行抹黑。」

中國是否會採取進一步的措施，比如驅逐BBC的記者？李海東認為，如果BBC依然在新疆、疫情、香港等議題上繼續造謠，抹黑中國，那麼中國不排除會採取更徹底的制裁，比如驅逐BBC在中國大陸的記者，「讓其無法落地只是反制行動之一，但是並不是唯一，或者最後的行動。」

「國家安全管理的決策體系基礎科學問題研究」課題組成員、武漢大學信息資源研究中心博士後李白楊認為，BBC對華的造謠與抹黑是西方一些「反華勢力」對華輿論戰、超限戰的一部分，媒體只是充當了「馬前卒」。

李白楊指出，反華「敘事」潮流形成的根本原因是近年來中國社會經濟發展取得巨大成就，西方一些反華勢力害怕中國的成就會對西方的政治制度、社會思想造成影響，因此不惜以詆毀、造謠甚至資助國際「反華勢力」等形式對中國進行抹黑，具有強烈的意識形態對抗色彩。

「這種潮流造成了BBC這樣的老牌知名媒體也偏離了中立、客觀的路線」，李白楊說，「他們的選題具有明顯傾向性、他們的所謂『證人』、『證言』的背景基本屬於反華勢力，他們的拍攝方法被稱之為『BBC陰間濾鏡』，他們的媒體調性也從國際知名媒體淪為意識形態鬥爭工具。」

對於這股潮流應該如何應對？李白楊在對BBC假新聞進行大數據分析時發現，在新媒體中有許多批評BBC的聲音，這些聲音來自英美學者、記者，他們用自己總結的證據去批評BBC說謊，「這也說明西方傳統媒體已不能像過去那樣完全壟斷和操控輿論了。」

他還表示，相關新聞的輿論陣地已出現分化，支持、轉發BBC假新聞的一般都是來自西方世界的BBC「盟友」，而第三世界國家的媒體對於此類存疑的文章是慎重處理的，「也反映出第三世界國家對西方媒體假新聞的反感和畏懼，反感的是虛偽的作風、畏懼的是針對中國這樣的大國尚且可以為所欲為，當這些媒體對付小國時是具有壓倒性優勢的。」

(中時 )