一名男子50歲時，在勞保年資與年齡都符合請領勞保年金之際，即選擇一次請領勞保年金，得款150餘萬元，原本想退休，但沒過幾年，這名男子還是尋求重返職場契機，而在53歲左右再度投入勞工行列，這時他只能投保勞退新制，唯他想月領勞退金，安度餘年，有可能嗎？

勞保局面對這樣案例，輕鬆解答，表示這名男子先前已一次請領勞保年金，因此，已沒有所謂的老年年金可領；不過，他重返職場，投保勞退新制，只要年資滿15年，年齡達60歲以上，仍可以選擇月領勞退金；只是，若年資未滿15年，則僅能選擇一次請領勞退金。

原來這名勞工在50歲請領勞保年金時，其年資與年齡符合的請領標準，都是舊制勞保。據勞保局表示，勞保老年年金是一種社會給付，只要勞工在符合一定的勞保年資及年齡下，並辦理離職退保時，即可向勞保局提出申請，分成「月領」及「一次領」。

而勞退新制係在2005年後施行，若在2005年之前投保舊制的勞保，並在年資符合標準下，選擇月領退休金的勞工，可將原有舊制年資結清，領到舊制退休金後，再將退休金併入新制帳戶，如此一來，未來退休後的月領勞退金，有機會一次達3萬元，對退休勞工而言，更能安穩享受退休生活。

因為勞退金每年多有勞退基金「幫忙」勞工投資理財，若舊制年資結清，存入新制勞退帳戶，且勞工除公司每月為其提6%退休金外，也再自提6%增加自己的退休金能量，則按每年新制基金的投資情況分配收益，將收獲豐碩。

(工商 )