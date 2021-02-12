台灣萬里長城位於台南市白河區，融入戲劇景點，遊客還可換古裝拍照。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台灣萬里長城位於台南市白河區，融入戲劇景點，遊客還可換古裝拍照。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

考量新冠疫情，今年春節期間，不少景點除了祭出人流管制，連固定活動也取消，台南白河萬里長城園區以往都會舉辦「笑倒萬里長城」活動，對著分貝器大笑大喊，因為疫情人人都要戴口罩，今年也從善如流決定取消，改舉辦「拋鏽球招親」活動，請來8點檔女演員與遊客同樂，搶到繡球的就能獲得神祕好禮。

業者林務局長表示，今年請來8點檔女演員張譽慧扮演古裝與遊客同樂，他也將換上乾隆皇扮相，替扮裝成格格的張譽慧拋繡球招親，遊客只要搶到繡球即獲神秘禮物，拍照打卡另送面具、扇子等小禮物。

林務局長說，園區占地10公頃，來玩不怕人擠人，還能扮演古裝穿越古今，為迎新春，園區也打造新的老街布景，讓電影文化城呈現出不同風貌；另外還有小型兒童樂園，讓全家老少三代都能共遊，另外還安排千手千眼觀音秀，以及好逛好買的遊客市集等，相當豐富。

台灣萬里長城位於台南市白河區六重溪，開車可從南二高白河交流道下，往關子嶺方向，依指標轉往六重溪，約5公里到達。

(中時 )