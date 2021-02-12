日前傳出歐洲等17日國將在未來2至3年內投資1450億歐元（約新台幣5兆元）研究半導體技術，建立起歐洲獨有的先進的晶片設計以及產能，不僅讓歐洲在半導體產業有更重份量，也打算對抗美國實施實體清單等貿易禁令，傷害歐洲企業商業利益。據外媒報導，歐盟可能會邀請台積電、三星電子赴歐投資設廠。

汽車產業隨著大陸經濟強勁復甦，車用晶片需求爆量，但晶圓代工廠台積電、聯電、世界先進以及力積電在原有產能滿載下，難以額外提供新產能給這些廠商，全球陷入車用晶片荒。此外，在全球因疫情肆虐，加速數位經濟轉型下，半導體需求不斷上揚，目前擁有先進製程技術的就屬台積電、三星電子，以及美國半導體巨頭英特爾，但英特爾7奈米製程研發受阻，更彰顯台韓半導體對於全球科技產業發展的重要性。

據外國財經媒體報導，歐盟有意在歐洲建立先進技術的半導體生產廠，避免相關技術過度依賴美國、亞洲。消息指出，法國政府官員在11日的記者會上提到，台積電與三星電子都有可能參加計畫，但目前還沒有做出任何決定。歐盟打算讓生產10奈米製程，甚至在2奈米製程生產線留在歐洲本土，避免對台灣等擁有半導體先進技術的依賴，這些晶片將用於生產5G無線系統、自駕車以及高效能運算(HPC)等應用領域。

對於這項消息，歐盟執委會（European Commission）、三星電子未立即回應，台積電發言人則是提到，只要是晶圓代工廠地點的選擇，該公司都會考慮諸多因素，包括客戶需求等，台積電不會排除任何可能，但目前沒有確切的計畫。

台積電去年5月就宣布將在美國亞利桑那州設廠投資，用以生產5奈米製程，將在2021年至2029年投入120億美元，預計在2024年量產。至於小年夜前一日召開的台積電董事會則是決議，將在日本成立子公司，用以3DIC材料研究，實收資本額不超過186億日圓。

台積電的先進技術獲得全球各國肯定，無疑是台灣之光，但就跟台積電創辦人張忠謀曾述，台積電在平和時期作為全球供應鏈的一環就好，但在亂世之下，將成為兵家必爭之地，各國為了確保晶片來源不會受到地緣政治衝擊，紛紛要求擁有先進技術的半導體公司在本土另開一條生產線，讓21世紀與石油有同等戰略地位的半導體不會斷供。

(中時新聞網)