根據傳統習俗，大年初二是女兒帶著女婿、孩子回娘家的日子，然而這天其實有諸多禁忌，包括送禮、吃飯都大有學問，若不小心觸犯除了有失禮數，恐怕還會為對方帶來衰運，千萬要當心！

1. 忌灑水、掃地與倒垃圾

初一、初二是水神生日，所以這段時間為了保持尊敬，最好不要灑水、洗衣服；而初一倒垃圾則會把福氣一起倒掉；此外，掃地除了會把好運掃出門，掃把也是衰運象徵，因此這２天不如難得清閒一下，不要做太多家事。

2. 初一、初二不要洗衣服

以免把好運和財運給洗掉。

3. 忌賴床、睡太晚

初二除了回娘家，也可以多和親友出外走春或是到廟裡拜拜，千萬不要在家睡懶覺，否則懶散的樣子恐怕會影響整年的事業運。

4. 回娘家忌送單數禮

回娘家又叫「回門」、「迎婿日」，女兒及女婿必須準備禮金或伴手禮給岳父母，以表孝敬之意，而攜帶的禮品或禮金一定要「成雙成對」，因為單數代表不吉利，會影響運氣一整年。

5. 女兒不能留在娘家吃晚餐

傳統觀念認為「嫁出去的女兒像潑出去的水」，回娘家也算是「客人」，所以按照禮俗只能在中午宴客，不能把女兒、女婿留下來吃晚餐，否則會給娘家帶來衰運。

6. 初四、初五不能回娘家

要是無法在初二回娘家，就得等到農曆二月二日才能回去。傳統習俗中，除了除夕與初一不能回娘家，初四、初五也不行，不然會分掉娘家福份。

7. 不能讓別人從口袋掏東西

事實上，不只是初二這天，在過年期間讓他人從自己口袋掏取物品，象徵整年的財運都會被掏走，因此要盡量避免。

雖然初二這天有不少繁文縟節，也顯示出過去男女不平等的社會風氣，但隨著兩性平權意識抬頭，其實早就沒有硬性規定，只要家人都不忌諱，在任何時候都可以回娘家探親，相信只要抱持感恩、尊重的心，一家人能團圓才是最重要的事。

(中時新聞網)