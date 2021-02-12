大陸模特兒張梓琳身高有182公分、體重57公斤的超驚人身材，2007年拿下第57屆世界小姐頭銜，成為大陸首位世界小姐，後來每每出席各種公開活動，其他女星在她身邊都顯得平凡；張梓琳結婚後和高富帥老公有一個女兒，目前懷胎6月，除夕夜挺孕肚登春晚舞台，狀態仍好到輾壓同樣是名模的賭王媳婦奚夢瑤及一票女模，美到發光令眾人看傻眼。

央視春晚是每年除夕夜的精彩節目之一，且出場的明星、名人或模特兒往往都會成為討論話題，昨（11）日晚間其中一節目橋段「山水霓裳」，由實力派女歌手李宇春大展歌喉，奚夢瑤、何穗和張梓琳則帶著一群模特兒走秀，個個穿著精緻古裝，場面相當震撼又盛大。

張梓琳（圖中間身穿黑白古裝）除夕夜挺孕肚登春晚舞台，狀態仍好到輾壓同樣是名模的賭王媳婦奚夢瑤及一票女模，美到發光令眾人看傻眼。(圖/ 摘自YouTube央視春晚)

張梓琳（圖中）懷孕狀態在鏡頭前，還是輾壓賭王媳婦奚夢瑤（圖右）。(圖/ 摘自微博)

昔日拿下世界小姐的張梓琳從出場就引起網友熱烈討論，因為她挺著6個月孕肚，狀態還是美到發光，連賭王媳婦奚夢瑤都被輾壓，她的四肢依舊纖細，外貌幾乎看不出是身懷六甲的孕婦；不少網友驚呼，「這狀態也太好了吧，你能看出懷孕了嗎？」、「不愧是超模，懷孕6個月完全看不出來」、「每次只要有她在，我就只看到她」。

36歲的張梓琳獲得世界小姐後，還曾傳出女星都不敢和她合照，因為覺得被比過去，她除了是超模，從2011年起也有演出不少電影；但2016年生下第一個女兒後，就減少演藝圈工作，先前她分享4歲女兒生活照，也被網友注意到，女兒遺傳媽媽優良基因，也有一雙大長腿，讓大家驚呼連連。

(中時新聞網)