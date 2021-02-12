民進黨立委吳思瑤。（圖／摘自吳思瑤臉書）

高雄市議員黃捷的罷免案結束後，罷免議題持續延燒，台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤也被點名，罷免連署工作也正如火如荼展開。名嘴李正皓分析，陳柏惟在地方上扎根不夠深，而他所處的選區又恰好是國民黨動員能力最強的地方之一，且罷捷的結果更顯示，國民黨基層的士氣沒有散，若和吳思瑤的情況相比，陳柏惟相對比較危險。

李正皓11日在政論節目《鄭知道了》表示，黃捷罷免案的結果顯示，國民黨士氣沒有散，甚至還凝聚了一點點，他並以去年8月的高雄市長補選為例指出，罷捷的不同意票有6萬多，過去反對國民黨的票有萎縮；而罷捷團體的表現不是太好，但同意罷票卻有5萬多。李正皓分析，國民黨長期在野，怒氣值不斷凝聚，鳳山國民黨的盤沒有散。

李正皓認為，相較於陳柏惟，吳思瑤要守住相對簡單，因為陳柏惟跟黃捷某種程度上都是一陣風他們就選上，在地方上的經營、扎根不夠深，而吳思瑤長期在士林、北投地區當議員，對吳思瑤而言，最簡單的方式，就是把罷免案再當一次立委選舉打，把過去組織的盤、政黨盤全部激出來。

李正皓指出，陳柏惟所處的台中大烏龍地區，國民黨動員能力最強，且國民黨基層士氣沒有散，「我認為3Q哥相對危險很多」。

(中時新聞網)