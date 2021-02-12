紫南宮委莊秋安（中），發送招財錢母給幸運得主。（廖志晃攝）

竹山鎮紫南宮因為配合防疫政策，10年來首度在大年初1沒有發送招財錢母，但是，即使如此，廟埕還是人潮滿滿；紫南宮主委莊秋安，改以生日、身分證號碼等驚喜式贈送招財錢母，讓幸運得主開心不已。

紫南宮以求發財金聞名，還曾獲選為全國10大求財廟宇之首，去年借出4億元，還金則高達7億元；每年依農曆生肖製作的招財錢母，更是炙手可熱，每逢發送錢母時，就有提前10天、半月到達，露宿在廟埕附近，發送時排隊人龍動輒7、8公里，今年元旦首次發送，當天就發出6萬枚招財錢母，坊間還出現仿冒品透過網路販售，可見招財錢母有多搶手。

紫南宮基於防疫優先原則，農曆春節大年初1不發送招財錢母，這是10來的第1次，讓很多人感到失望，紫南宮則改以驚喜式發送錢母；莊秋安12日宣布當天生日的壽星、身分證末兩碼77，都可以獲得招財錢母，讓幸運得主笑開懷，其中，還包括1對雙胞胎姐妹；莊秋安表示，未來將以各種方式發送招財錢母，請民眾注意聽紫南宮服務中心的廣播。

紫南宮雖然沒有發送錢母，但是廟埕人潮依然絡繹不絕，民眾趁著春節連假祈福求發財，估計連假期間，每天到紫南宮的遊客達10萬人。

因應新冠肺炎疫情，竹山鎮紫南宮年度盛事元宵節翌日「呷丁酒」照常舉辦，但有重大變革，為避免群聚共食，丁酒廣場不開放，而且在停車場附近的水濂廣場，發送冷凍麻油雞調理包給信眾，帶回家微波或隔水加熱食用。

(中時 )