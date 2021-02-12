穿著與我們的日常生活密切相關，過年期間如果想要讓運勢更旺，一定要注意衣著的風水，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，穿衣服時除了要注意整潔衛生，還要注意款式禁忌，近期流行的破洞、金屬元素都可能導致破財、招來壞運氣，若想要轉運的人，選擇衣服款式時一定要特別注意。

▍1.忌破洞太多

很多年輕人喜歡穿一些帶有破洞的衣服褲子，但從風水來看，這是不利運勢的款式。過於追求帶破洞的衣服，會形成破運氣場，古時人們的衣服破了，如果沒有條件換新衣服的話，就一定要用針線把衣服補好，因為破洞會使得人產生破敗相，賺錢難、花錢快，屬於不藏風聚氣的風水。

▍2.宜整潔衛生

穿衣服首先要注意的就是整潔衛生，這是獲取良好氣場的前提和基礎，才能受到福氣、財氣等祥瑞之氣的喜歡。如果自身衣著散亂，甚至髒亂污穢還油膩的話，普通人見了都要退避三舍，又怎麼會招來好運氣呢？

▍3.宜晾曬見光

一些長時間閒置在衣櫃裡的衣服，最好在經過陽光的晾曬後，再穿在身上。因為閒置衣服上的霉氣，在一定程度下會擾亂自身的風水氣場。此外，一些新買的衣服最好也洗淨曬乾再穿，這樣做既有利於風水，也有益於衛生健康。

▍4.忌圖案不吉

服裝上的圖案應講求簡潔明快，寓意吉祥，不要顯得過於張揚或充滿銳氣。現在很多年輕人的衣服，為了追求標新立異，難免會有一些誇張和帶有凶氣的裝飾元素，比如金屬飾品太多、猛獸圖案、或寓意不好的文字等，這些可能會招來壞運氣。

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(中時新聞網)