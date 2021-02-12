大年初一迎新年，晶華酒店集團董事長潘思亮今日到場與同仁以及房客和用餐貴賓互道恭喜，彼此祝福牛年平安順心，為昨日才以70％的業積成長表現完成了年菜外帶以及圍爐大餐服務的晶華酒店營運團隊打氣。

受到疫情影響，除了國人無法出國過年之外，各地台商與華僑返台過年的人數也創下高峰，消費需求反應在年菜外帶以及除夕圍爐大餐上面。今年晶華酒店的常溫年菜和零售通路的冷凍年菜外賣，銷售總業績約為3,200萬，相較去年成長了超過70％。

其中如盆菜、佛跳牆等高檔年菜的需求量更是倍增，許多消費者者把以往出國預算轉為加碼使用在餐飲上，讓平均客單價向上提升不少。

宴會廳於大年初二也專為小家庭設計「迎婿日．饗家宴」，大年初三和初四晚間，五星主廚團隊更精心策畫「新春船長之夜」活動、每人2,000元，可於氣派寬敞三樓宴會廳與家人一同享用豐美佳餚。

晚宴期間更有現場樂團打造年節歡樂氛圍，並可參加賓果遊戲及總統套房抽獎，與熱鬧有趣的陸上郵輪娛樂「百萬富翁挑戰賽」…等活動，同仁卯足全力策劃，活動必定精彩可期。

(中時 )