熱戀中的情侶，經常會有天雷勾動地火的時候，大陸一處社區，不久前搬進一對年輕情侶，這對男女幾乎每天都在嘿咻，且聲音大到鄰居受不了，其中一名住戶請他們小聲一點，反被對方嗆「我們是正常生理需求」。

一名住在大陸河北某處社區的住戶，向媒體投訴，表示自己住在9樓，自從樓上住進一對情侶後，每天都傳出男女恩愛的尷尬噪音，9樓住戶受不了，日前上樓請對方降低音量，結果來開門的是另一位女住戶，她無奈表示自己不是當事人，也是每天受「啪啪聲」騷擾的苦主之一。

根據外媒報導，這兩位住戶一起向該對情侶表達困擾，想不到對方反問「我們是正常生理需求，況且誰沒夜生活」？莫名被嗆聲的住戶，只好跟房東反應，對此房東回覆，已經警告這對情侶，如果再發出噪音且態度不佳，會強制他們搬離。

新聞曝光後，這對年輕情侶也主動向住戶道歉，表示當時嗆聲確實太衝動，至於讓人受不了的恩愛噪音，情侶則保證會降低音量，盡量不要造成別人困擾。

(中時新聞網)