繼黃捷罷免案之後，國民黨發起「罷萊委」行動，基進黨立委陳柏惟成為目標之一，但綠委許智傑認為，罷免陳柏惟對台中顏家不見得有利。對此，前國民黨立委孫大千忍不直言，民進黨是在怕什麼？並砲轟民進黨企圖干預罷免，難道不會覺得格調太低了？他更要民進黨搞清楚，罷免陳柏惟的關鍵，在於是不是對台中好，而不是對顏家好。

孫大千今(12日)在臉書表示，民進黨現在是在怕什麼？明明就是自己當年罷韓而打開了潘朵拉的盒子，現在還要牽拖各種理由來呼籲公民團體罷手。孫大千更指出，陳柏惟會面臨罷免的危險，是因為不學無術，言之無物，表現太爛，把立法委員當成了跳梁小丑，「自己以為是黃飛鴻，最後卻變成了馬保國」，丟盡了選民的臉，和藍綠統獨一點關係也沒有。

孫大千分析，想要挽救陳柏惟悲慘命運的唯一方法，是要對症下藥，從陳柏惟自己本身做起，和台中顏家又有什麼關係呢？接著，他又針對罷韓對民進黨開砲，指民進黨怎麼就從來沒有想到要耗費龐大的經費資源，現在就忽然想起來，原來每一場罷免都所費不貲呢？難道留下一個擺爛立委坐領高薪，毫無貢獻，就沒有浪費台灣人民的民脂民膏嗎？

孫大千認為，罷免權是憲法賦予公民的基本權利，真正的目的就是為了避免民選政治人物一旦當選之後就背棄選民，為所欲為。對於民進黨企圖杯葛中斷公民團體的刪Q行動，孫大千忍不住直言，「難道不會覺得格調太低了嗎？」，並點出關鍵，「罷免陳柏惟的關鍵在於是不是對台中好，而不是對顏家好，民進黨連這一點都想不明白嗎？」

(中時新聞網)