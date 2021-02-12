馬來西亞一名33歲的失業男子自2018年開始，多次對年僅12歲的繼女伸出狼爪，2年內性侵對方多達105次，近日遭當地法院重判有期徒刑1050年及24下鞭刑。不過，馬國資深律師西瓦納納坦（N Sivananthan）認為，法院作出超過千年的判決，被告就算關到死也無法完成，高等法庭應立即提出檢討。

大馬《光明日報》報導，本案發生在雪蘭莪州八打靈（Petaling Jaya）地區，涉案男子被控從2018年1月開始，把12歲繼女當成洩慾工具，前後性侵她多達105次，直到2020年8月犯行才曝光。巴生市地院法官古納孫達麗（M Kunasundary）上月27日宣判，採一罪一罰分別判處10年徒刑與2下鞭刑。

根據馬來西亞《刑事程序法典》第288（5）條文規定，一名罪犯至多僅能被鞭打24下，所以男子最後遭判處1050年有期徒刑、24下鞭刑，服刑起始日則從1月20日落網當天開始計算。對此，西瓦納納坦受訪時直言，他從未見過千年的監禁判決，被告窮極一生也無法完成，認為法官忽視對同罪名的量刑原則。

另名律師維馬爾（V Vemal Arasan）則表示，由於被告沒有聘請辯護律師，法官應給予時間讓他尋求法律扶助機構協助，「律師可以就量刑原則，向法庭要求合併執行刑期。審判是讓犯人得到應有的懲罰，並矯正錯誤行為，並不是為了定人死罪。」

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(中時新聞網)