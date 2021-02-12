年代新聞女主播陳園淳身材纖細、外型亮眼，在主播台上專業表現民眾有目共睹，雖然她穿上高跟鞋將近180公分讓人有距離感，但她私下其實親和力十足；陳園淳會透過社群平台和粉絲分享近況，最近她驚喜曬大肚照，公開自己懷孕的喜訊，還自曝腹中胎兒性別，讓她期待當「牛媽媽」。

12日晚間年代美女主播陳園淳在臉書粉絲專頁PO出一張和財神爺合照，畫面中她穿著寬鬆的針織上衣，腹部看得出有隆起的感覺，她解釋「肚子變大不是因年夜飯吃太多，而是牛年要多了媽媽的身份」；原來陳園淳升格準媽媽，且透露腹中胎兒是可愛女兒，也忍不住祈禱她出生後能善良又溫暖。

最近陳園淳驚喜曬大肚照，公開自己懷孕的喜訊，還自曝腹中胎兒性別，讓她期待當「牛媽媽」。(圖/ 摘自年代新聞陳園淳臉書)

陳園淳也聊到孕期不適的狀況，反胃又瘋狂孕吐，讓她哪裡都去不了，甚至「吐到懷疑人生」，但最令她傷心的是，「吐成這樣還不斷發胖」，害她很擔心自己身材會不會走樣；不過，她也感謝親友和同事的體諒，陪伴她度過難熬的日子，最後還不忘向粉絲祝賀新年快樂。

粉絲一看到美女主播的喜訊，熱情給祝福，「恭喜最美孕婦，還是很瘦別擔心」、「恭喜，之前改時段就大概猜到，這麼美的媽媽，女兒一定更美」、「新年快樂，新的一年會更忙碌了」、「之前就看得出來了，恭喜妳當媽媽」、「恭喜園淳準備升級了，看不到肚子捏」；另外有網友還擔心以後看不到陳園淳，急問「妳懷孕了我有聽錯嗎？妳要退下主播台了嗎？」。

(中時新聞網)