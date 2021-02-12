過年上班薪水加倍是政府規定的，而有些老闆會準備小紅包，讓員工有個好彩頭，但這並不是強制要給。一名女網友抱怨，男友都有發紅包給她，沒想到公司卻沒有，讓她氣得怒提離職。未料，貼文一出原PO反被大家嗆爆。

原PO在《爆怨2公社》氣憤發文，想說寒假打個工，沒想到遇到超級無良、超級誇張的公司；她指出，過年本來勞基法就規定薪水要加倍，但公司卻說因薪水加倍，所以就不發紅包，「說得好像給加倍薪水是他們施捨給我們這些該死的勞工福利，結果明明就是政府勞基法規定本來就要給加倍薪水。」

（圖／翻攝自爆怨2公社）

檢視對話訊息，原PO詢問，「明天去有紅包？我男友說正常要有，而且我男友也有包給我。」對方則回應，「不好意思，因為明天薪水已有加倍，故不額外發紅包。」原PO因此怒提離職，「不好意思，我是要直接離職囉，你這種態度，還會有人想去工作嗎？」

原PO直言，「我真的很傻眼，老娘氣到直接離職。」貼文一出引起熱議，網友紛紛留言「政府沒規定老闆一定要發紅包給員工，小妹妹」、「男友長男友短，別去了，還是乖乖在家裡領男友包的紅包就好」、「PO文討砲轟嗎」。

(中時新聞網)