籃網明星前鋒杜蘭特這下子是在遷怒嗎？面對《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料自己跟新冠檢測陽性的工作人員同車3次，全程更沒配戴口罩，才遭聯盟宣告觸發健康與安全協議隔離7天，杜蘭特12日直接回嗆，「查拉尼亞就是一個小人！」

「我當然記得查拉尼亞，但你永遠不會知道他會出現在哪裡，因為現在必須戴上口罩，這個混蛋很可能躲在房外竊聽，」本季兩度遭到隔離7天的杜蘭特說，「我不知道他從哪裡弄來這些消息，他說我坐在車內沒戴口罩，我心想都是狗屁。」

杜蘭特也回憶去年3月自己檢測陽性過程，「當時新冠疫情才剛延燒，我們對此還一無所知，我只記得當時我躺在床上嚇壞了，每天醒來至少要量5到6次體溫，當時我內心在想，假如這些症狀在我身上延續下去，那我可能時日不多了。」

只是杜蘭特這次突然再次遭到聯盟隔離5天，還在比賽中被工作人員勸離球場，仍因他違反了健康與安全協議的某些規定，就算查拉尼亞的爆料內容造假，但杜蘭特違規還是事實，所以他會講出這種如此幼稚的回嗆，也是純屬遷怒罷了。

杜蘭特不只遷怒給查拉尼亞，就連聯盟也大肆嘲諷了一頓，「因為這些亂七八糟的事，我缺席了6場，我甚至沒違反規定，但事情過去了，以後我不想再跟任何人提到這些。我只希望缺席19日與湖人之戰，我可能故意延長隔離期，這樣我就可以嘲笑一堆人了！」

(中時 )