這款逆子連兒子都看不下去，基隆一名蘇姓男子，在臉書公布一段影片，內容是父親與阿公起爭執，想不到父親竟伸手狂甩阿公巴掌，蘇男看不下去阿公被欺負，錄下影片並責罵自己父親「沒用的男人」！

從蘇男PO出的影片中可以看到，事發地點發生在住家神明桌前，一名中年男子對著老父親怒吼「不然怎樣啦」！嗆完竟伸出手甩老父親兩巴掌，老父親隨即用手阻擋抵抗，想不到中年男子不罷休，繼續用另一隻手重甩兩巴掌，最後一名婦人出面阻止中年男子暴行。

根據了解，事情發生在大約1個月前，這名中年男子已經是家暴慣犯，當時與82歲的老父親發生爭執，竟動手重甩對方四個巴掌，大吼「怎樣？我巴你了，你巴我啊」？過程全被家中監視器錄下。蘇男透露，父親是被領養，是一名養子，阿公給她幸福家庭，想不到成年後不斷家暴他的父親，讓蘇男相當痛心怒罵「不知羞恥」。

影片曝光後掀起熱議，基隆警方表示並未接到報案，不過有主動帶人到蘇男家了解狀況，目前已經請蘇男家人撥打113，並申請保護令，以免老父親繼續被兒子家暴。

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(中時新聞網)