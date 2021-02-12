2021澳洲網球公開賽正如火如荼地開打著，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）昨（11日）交手美國小將莫哈（Michael Mmoh）時出現意外插曲，竟然有名坐在觀眾席上的球迷，對著納達爾不斷比中指以及罵髒話，而納達爾當下也注意到這位球迷，隨後便展現高EQ的反應，讓外界紛紛讚好。

納達爾昨天交手從會外賽一軍突起的美國小將莫哈，結果將對方好好教訓一頓，以直落三拿下莫哈挺進男單32強，但在比賽中卻發生意外插曲。

（圖／美聯社）

綜合外媒報導，當時比賽進行到第二盤盤末，納達爾在發球時卻遭到觀眾席的女球迷干擾，那位球迷除了不斷對納達爾比中指挑釁之外，竟然還口出穢言地說：「快點，你這強迫症的混蛋。」而納達爾當下則是與球迷四目相交，並笑笑地說了一句：「我嗎？」

那位女球迷隨後就被保安帶出場，而納達爾比賽結束在場中接受訪問時也被問到認不認識對方，他說：「我不認識她，而且老實說，我也不想認識她。」

納達爾1小時候出席記者會，再度被問到同樣的問題，他說：「老實說，這是一個奇怪的情況，但同時又很有趣，我當時很驚訝，但同一時間也想著『可憐的姑娘』，因為她可能喝醉了。」

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(中時新聞網)