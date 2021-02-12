天后級女歌手那英出道34年，演唱實力眾所皆知，近年來各大歌唱節目都喜歡邀請她當老師獲評審，從她底下出過數不清新生代歌手，大多數藝人見到她都得稱她一聲「那英老師」；最近那英突破自我出演選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，當參賽者非老師引起熱議，她更在節目中因為跳舞跟不上其他組員，壓力大到緊張落淚，跌破眾人眼睛。

大陸女星選秀節目《乘風破浪的姐姐》第一季推出就掀起轟動，不少出道多年的女星再度翻紅，近日第二季已開播，那英、張柏芝和陳妍希等等都是參賽者，她們每次的表演都相當有看頭。

考核前那英就緊張到快哭出來。(圖/ 摘自《乘風破浪的姐姐2》微博)

在考核時那英舞蹈跟不上組員，結束後她也忍不住落淚，深怕自己會拖累其他人。(圖/ 摘自《乘風破浪的姐姐2》微博)

最新一集女星們分組表演，那英和組員們唱跳表演在接受老師考核時，那英因舞蹈實力跟不上，從開始強忍淚水，到結束後哭了，讓現場其他人都很驚慌失措。

那英的歌唱實力不用質疑，但舞蹈方面就稍嫌差強人意，所以面對其他組員學得比自己快，對她來說壓力就更大，她不僅是隊長更是大前輩，準備考核時她看起來就快哭出來，但還是強忍著把舞蹈表演完；結束後回到座位，馬上忍不住哭出來，女星們也紛紛上前鼓勵安慰。

所幸，那英還是被一句「我哪能隨便哭」逗笑，才讓現場緊張氣氛得以舒緩。這段考核畫面也在微博瘋傳，網友們都很敬佩那英的精神，「那姊超級棒，真的有進步，一直不斷突破自己」、「浪姐節目組也沒想到那姊會有想哭的那一天吧」、「別給自己太大的壓力了」。

(中時新聞網)