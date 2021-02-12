一位來自俄羅斯的23歲人妻歐塔克(Christina Ozturk)愛而成痴，目前已經養育了11名小孩，他甚至在網路上發表自己的目標，希望子女的人數可以多達「105人」。

根據《太陽報》報導指出，歐塔克嫁給56歲的富商老公蓋力普(Galip Ozturk)之後，年僅23歲的他，卻孕育有11名小孩。但其中只有長女是她在17歲時產下，之後的10位子女，都是請代理孕母所生，精子與卵子自然是源自於他們夫妻倆。

11名子女，基本上已經超過一般家庭能夠負擔的範圍，但由於蓋力普資本雄厚，基本上養育小孩也不成問題。而他們夫妻倆之後更在網路上表示，目標未來計畫生下105名小孩，更會規畫一筆80萬英鎊的費用來聘請代理孕母。歐塔克受訪時表示，自己也知道105個小孩這事情難以完成，但他很清楚，目前的11位小孩不是極限，之後只要有能力，就會繼續生下去。

他們夫妻倆現居的喬治亞允許代理孕母的存在，歐塔克表示，自己都是透過信賴的診所協助找尋，他平時不會過度深入代理孕母的生活，但是自己非常在意代理孕母的飲食習慣，甚至還會幫他們調配食譜，希望能從飲食方面協助他們生下健康的小孩。

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(中時新聞網)