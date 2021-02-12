台灣防疫有成，各國藝人皆讚不絕口，台南市長黃偉哲在新春之際祝福大家牛年行大運，牛轉乾坤！2020年末，由台南市政府主辦的「台南好Young耶誕跨年系列活動」，邀請到國際明星韓國少女時代成員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）以及英國古典流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess）等藝人來台演出，適逢農曆春節，他們特別以國語錄製新年賀詞，向台灣朋友祝賀新年。

台南舉辦一系列跨年活動，少女時代成員(孝淵)向台灣粉絲拜年。(圖:台南市政府提供)

黃偉哲市長表示，2020當全球壟罩在新冠肺炎疫情蔓延的歲末年終之際，台南市政府在配合中央防疫的政策下，邀請來自韓國的少女時代成員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）及英國古典流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess）前來參加「台南好Young耶誕跨年系列活動」演唱會，讓他們對台灣與台南市留下美好的印象，回國後紛紛於媒體上大讚台灣防疫工作超前部屬的相當完善。

離台前，為表祝福，韓國少女時代成員孝淵及荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）以及英國古典流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess）等外籍藝人，更特別以國語錄製新年賀詞，於農曆春節透過台南市政府發送，向台灣朋友問候新年，一同期待牛轉乾坤，獻上新年祝賀。

(中時新聞網)