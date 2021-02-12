台灣防疫有成，各國藝人皆讚不絕口，台南市長黃偉哲在新春之際祝福大家牛年行大運，牛轉乾坤！2020年末，由台南市政府主辦的「台南好Young耶誕跨年系列活動」，邀請到國際明星韓國少女時代成員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）以及英國古典流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess）等藝人來台演出，適逢農曆春節，他們特別以國語錄製新年賀詞，向台灣朋友祝賀新年。
黃偉哲市長表示，2020當全球壟罩在新冠肺炎疫情蔓延的歲末年終之際，台南市政府在配合中央防疫的政策下，邀請來自韓國的少女時代成員孝淵、荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）及英國古典流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess）前來參加「台南好Young耶誕跨年系列活動」演唱會，讓他們對台灣與台南市留下美好的印象，回國後紛紛於媒體上大讚台灣防疫工作超前部屬的相當完善。
離台前，為表祝福，韓國少女時代成員孝淵及荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）以及英國古典流行跨界歌手李美潔（Mary-Jess）等外籍藝人，更特別以國語錄製新年賀詞，於農曆春節透過台南市政府發送，向台灣朋友問候新年，一同期待牛轉乾坤，獻上新年祝賀。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。