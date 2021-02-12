緬甸軍方在12日「聯邦節」宣布大規模特赦超過2.3萬名囚犯，外界稱，這是軍方在美國宣布對緬制裁後，向外釋出友善的訊號。但是特赦的囚犯中，不少曾揚言刺殺民運人士，因此質疑軍方透過釋放親軍方的惡棍達到「以暴制亂」。

敏昂萊在聲明中指出，「（緬甸）正在建立一個和平、發達、有紀律的新民主國家，將囚犯轉變為正派的公民，並建立人道主義和同理心的基礎。」但軍政府以人道為由大規模特赦囚犯，卻繼續軟禁民選實質領袖翁山蘇姬暨其親信。

緬甸全國連續第7日示威，抗議軍政府政變奪權，不過軍方及當地警方開始強力鎮壓。在緬甸第四大城毛淡棉（Mawlamyine），警方驅散大學外的示威者並包圍大學，據報至少4名學生領袖被捕，另外有一批學生及示威者被迫留在大學內。

國際社會則向緬甸軍方施壓，美國財政部正式公布制裁名單，緬甸國防軍總司令敏昂萊、其副手索溫（Soe Win）、國家行政委員會4名成員、軍方委任的國防部長和內政部長，均在制裁之列，在美資產遭到凍結。白宮聲明指出，這次制裁並非永久性，敦促緬甸軍方立即還政於民。

歐洲議會也以大比數通過一項無約束力議案，呼籲成員國制裁緬甸軍方領導層。

(中時 )