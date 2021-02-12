美國海軍日前派出導引飛彈潛艦「俄亥俄號」(SSGN 726)前往日本，與美陸戰隊遠征軍(Marine Expeditionary Forces, MEF)一同展開聯合演習。美國有線電視新聞網(CNN)12日分析，擁有太平洋地區最嚇人殺手雅號的「俄亥俄號」，此番前來除展現美國對盟邦與夥伴的承諾，嚇阻中國大陸在臺海、南海的行動，更有維護印度太平洋地區的自由與開放的目的。

報導中分析，建造於冷戰時期的俄亥俄號，所攜帶的火力足以一次摧毀蘇聯時期的數十座城市。儘管原本配備的核彈已卸除，但仍舊是美軍在太平洋地區最令人畏懼的武器載臺。

隨著拜登政府正積極展現對美國盟友的承諾，保護印太區的自由與開放，讓俄亥俄號來此盤桓，等於用海軍行動作出最直接而強硬的聲明。

事實上，目前大陸在臺灣海峽與南海動作頻頻，過去兩週以來，華府先派出導引飛彈驅逐艦穿越臺灣海峽，展現對民主小島的承諾；該艦隨後趕往西沙群島，以挑戰北京對南海的主權聲索。華府甚至部署2艘航艦在同一水域進行演習，以及1艘最新的驅逐艦前往日本。

排水量逾18,000噸的導引飛彈潛艦趕赴沖繩，與美陸戰隊一同演習，為區域帶來嶄新氣象。英國智庫「皇家聯合三軍研究所」（RUSI）的海軍研究員考沙爾(Sidharth Kaushal)認為，俄亥俄號與其姊妹艦喬治亞號(SSGN 729)、密西根號(SSGN 727)，讓美軍在接近對手領土時能獲得全方位的飛彈打擊能力。特別是面對像北京這樣的對手，意義更為重大。因為，中共正快速建立反艦飛彈能力，但是對於潛艦的防禦仍有待升級與改良。

海軍形容，核動力的俄亥俄號航程幾乎「沒有限制」，唯一限制因素為艦上攜帶的新鮮食物儲量是否仍夠支持繼續潛航。其攜帶154枚戰斧巡弋飛彈，比美軍導引飛彈驅逐艦攜帶量多出50%，更是美國海軍最新攻擊潛艦的4倍。其中，每一枚高戰斧飛彈攜帶高達1,000磅的高爆彈頭。

前美國海軍上校、軍事分析師舒斯特(Carl Schuster)表示，俄亥俄號可快速發射火力，而154枚戰斧飛彈形成的打擊力，沒有任何美國對手膽敢小覷。退休艦長與蘭德研究員馬丁(Bradley Martin)指出，當然美軍可派出更多驅逐艦以發射數量更大的飛彈；但俄亥俄號獨立而難以偵測，等於海裡多出一個美國的軍火庫。他強調，「俄亥俄號依舊是能夠發射傳統飛彈的最大單一載台」。

這樣的火力已在2011年3月驗證。當時俄亥俄號的姊妹艦佛羅里達號(SSGN 728)，針對利比亞的目標發射近100枚戰斧飛彈。這是核子動力飛彈潛艦首次用於戰鬥。

然而，中共絕非利比亞所能比擬。共軍海軍正不斷改良反潛作戰能力，而利比亞則沒有。為擊毀對手潛艦，北京砸大筆資源於反潛機、巡防艦以及反潛獵殺潛艦。

雖然擁有長足的進步，但北京仍未能迎頭趕上美國。在反潛的世界中，數量仍須經驗的相輔相成，才能相得益彰。考沙爾表示，大陸的反潛能力取決於各單位的網路連結能力，以及訓練的精良程度。他強調，如果俄亥俄號悠遊在太平洋外海，對北京而言反潛的難度將大幅提升。因為，大陸的反潛部隊都是設計在近岸作戰。

甚至，即使接近近岸，俄亥俄號仍擁有匿蹤的優勢。其較美國艦隊中的其他攻擊潛艦更安靜。北京想要在近岸找到其芳蹤仍有挑戰。這等於數十枚攻陸飛彈更接近內陸目標。

換言之，俄亥俄號可匿蹤進入前沿陣地，然後攻擊深入敵對地區的目標。就算當潛艦於海岸線附近現蹤時，大陸的防空預警系統也將無用武之地，進而產生奇襲。相較於美海軍現有的任何家當，核子動力飛彈潛艦能提供更長程的打擊能力。

儘管冷戰的結束，讓美海軍有意讓俄亥俄號與其姊妹艦退役；但緊接而來的威脅，讓海軍決心借重其匿蹤能力。前海軍上尉、核子動力飛彈潛艦計畫管理人諾利斯(David Norris)表示，「其成為海軍參與全球反恐戰爭的關鍵貢獻者」。

原本存放核彈的空間經過改建，成為可容納66名海豹成員與其他特種作戰部隊的地方。此外，該艦也騰出空間與裝備成為指揮管制中心，一方面隱身於海底深處，另一方面可指揮近岸作戰。俄亥俄號更是4艘彈道飛彈潛艦中，首艘改裝為導引飛彈潛艦，並於2007年首次執行任務。從那日起，俄亥俄號就成為太平洋關島基地的常客。

報導指出，俄亥俄號上週與美陸戰隊第3遠征軍偵察部隊在沖繩舉行聯演。沖繩為第一島鏈之一部分，為北京軍事力量想進入開放太平洋所突破的障礙。根據第7艦隊的照片顯示，包括俄亥俄號、魚鷹機與陸戰隊艇一同參演。

俄亥俄號聲明稿指出，藉由每次與陸戰隊共同操演，可增強該艦對區域挑戰的靈活反應，並驗證在競爭中的戰鬥能力，以及在危機與衝突中獲勝的能力，而這成為美方作戰工具庫中的可行選項。

考沙爾認為，俄亥俄號與部署在太平洋基地的密西根號，對嚇阻美國與大陸的衝突至關重要。假設大陸有意發動快速奪島作戰，而俄亥俄號又是最接近該處的單位，就可發揮嚇阻能力。

「假設在北京抵達前美國部隊搶先於此，就可成為預防血腥衝突的關鍵。屆時，北京只能選擇升級情勢還是撤退」。如果沖繩基地可成為像大陸傳遞的訊號，核子動力飛彈潛艦則不只扮演一次這樣的角色。2017年美方與北韓關係緊張，當時密西根號停泊在韓國釜山港；2020年12月，攜帶154枚戰斧飛彈的喬治亞號，在與伊朗關係緊繃之際趕赴波灣，都證實其已是美方嚇阻的重要工具。

(中時新聞網)