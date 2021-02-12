大部分的人都怕吃的太多、怕變胖，總想跟隨潮流走，每天都想著如何減肥，卻不知道這反而會把福氣給減掉。星座命理專家艾菲爾老師分析，2021年有4個生肖，他們吃越多，長得稍微有點兒福氣相，反而會讓自己的運氣好上加好。

第四名，生肖蛇

生肖蛇在2021牛年有「天哭」這顆大凶星，主要會影響情緒問題，明明沒有什麼特別的事情，卻老是覺得憂鬱煩悶，有時還突然掉下淚來。所以奉勸生肖蛇在2021年別太壓抑，就放過自己吧！偶爾吃些美食可以令人感到放鬆、愉悅，如果你今年還想刻意的減重，那就有點跟自己過不去了。現在就約約身邊，生肖「猴、雞、牛」的朋友去吃大餐吧！太瘦不好！

第三名，生肖馬

生肖馬2021牛年有凶星「死符」、「小耗」入宮，代表破財與疾病。大部分的肖馬者都是比較難維持冷靜，常顯得急躁，也老被人說倔強，會因為忙於事業，而把吃飯的順序不斷往後挪，使生肖馬總是瘦弱乾扁。但辛醜牛年請你務必要關注自己的飲食與健康！一匹健康有活力的馬兒，肯定是比瘦弱的馬兒還要更討人喜歡的，做起事來，也更能得到貴人上門，運勢也跟著順風順水。現在就約約身邊，生肖「羊、虎、狗」的朋友去吃大餐吧！太瘦不好！

第二名，生肖猴

2021牛年生肖猴有「天厄」、「亡神」凶星來犯，代表容易有生病丶意外找上門，特別生肖猴是非常聰穎的，腦筋總是動得飛快，如果沒有足夠的能量，又怎麼支撐生肖猴的腦力運轉呢？因此今年請你一定要吃得健康、營養均衡，不要刻意節食減重，多長些肉肉，不只有利健康，外表更能給人信任、可靠的感覺，能夠幫助好運降臨，2021年也更加平安順利。現在就約約身邊，生肖「鼠、龍、蛇」的朋友去吃大餐吧！太瘦不好！

第一名，生肖鼠

2021牛年生肖鼠有「病符」凶星來犯，代表健康會受影響，可能小感冒不斷、或染上流感。生肖鼠通常都屬於「傻人有傻福」類型的，但如果太瘦，就會把福氣消耗，抵抗力也下滑，難以抵擋外在的病菌；反之，若可以有一點嬰兒肥，不只增旺自己財運，有著小肚腩，更代表有財有庫，興旺家庭，帶動家運。現在就約約身邊，生肖「牛、猴、龍」的朋友去吃大餐吧！太瘦不好！

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(中時新聞網)