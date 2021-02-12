美、韓政府證實，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與南韓新外長鄭義溶（Chung Eui-yong）首度通話，儘管華盛頓和北韓對話陷於停滯，仍重申對朝鮮半島無核化的承諾。

國務院在華盛頓時間11日晚間發表聲明表示，布林肯與9日剛上任的鄭義溶通話，承諾維持雙方全面夥伴關係，以深化美韓同盟。

路透社報導，根據雙方發表的聲明，布林肯和鄭義溶也表達對緬甸政變的關切。

(中央社)