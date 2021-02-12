美國務卿與南韓外長通話 聚焦北韓核武與緬甸政變 21:592021/02/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與南韓新外長鄭義溶（Chung Eui-yong）首度通話，重申對朝鮮半島無核化的承諾。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美、韓政府證實，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與南韓新外長鄭義溶（Chung Eui-yong）首度通話，儘管華盛頓和北韓對話陷於停滯，仍重申對朝鮮半島無核化的承諾。 國務院在華盛頓時間11日晚間發表聲明表示，布林肯與9日剛上任的鄭義溶通話，承諾維持雙方全面夥伴關係，以深化美韓同盟。 路透社報導，根據雙方發表的聲明，布林肯和鄭義溶也表達對緬甸政變的關切。 防台海開戰 美智庫籲華府與盟邦助台灣自衛 拜登首度與習通話 關切北京對台專斷 與美貿易不公平 (中央社) #通話 #布林 #林肯 #緬甸 #政變 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美海軍派出太平洋最嚇人的殺手 嚇阻陸在印太區妄動 20:152021/02/12 軍事 關切台灣問題 成立對中戰略小組 助卿接見蕭美琴！習拜首度通話 美對中射三支箭 04:102021/02/12 焦點要聞 緬甸特赦逾2萬囚犯卻繼續軟禁翁山蘇姬 20:022021/02/12 國際 與道奇坎利相同劇本 冠軍終結者「復健約」轉戰水手 15:562021/02/12 體育 北京作為益加獨斷 美日外交首長通話同表關切 09:422021/02/11 國際 讓孩子離開3C就這樣玩！15個親子運動 提升抗壓力與親密關係 11:322021/02/12 健康 產權與停車糾紛搞不定 竟當街上演「玩命關頭」戲碼 17:382021/02/12 社會 與習近平通話2小時 拜登：慎防陸搶占上風 10:122021/02/12 國際 拜登呼籲緬甸軍方放人 祭出凍結資產制裁 04:462021/02/11 國際 蕭美琴會亞太助卿 美國務院：致力深化與台灣關係 07:272021/02/12 國際 日本娛樂圈「共演NG名單」流出 綾瀨遙與戶田惠梨香成最新「不可碰面」組合 15:572021/02/12 娛樂 國際熱門新聞 大陸建壩攔水 湄公河出現驚人低水位 - 國際 川普新冠病情比已知更嚴重 出現重大急症 一度考慮裝呼吸器 - 國際 陸雅魯藏布江電廠興建案 形同掐住印度經濟命脈 - 國際 愛滋病根治有希望！細胞警報療法可揪出隱藏的HIV被毒 - 國際 影》連續「碰碰碰」！美公路重大車禍 133車連環撞釀6死 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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