1980年代出現的愛滋病，曾經造成世界級的大恐慌，不過在經過近40年的研究之後，現在的抗病毒藥物已經壓制HIV病毒的擴張，但不幸的是，仍無法將病毒無法完全殺滅。不過現在研究人員發現了一種「觸發細胞警報」的藥物，可以呼叫人體的免疫系統揪出HIV病毒，說不定就是根治愛滋病的療法。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，遭HIV感染已不再是死刑，因為「抗逆轉錄病毒療法」（ART）藥物已經可以阻止HIV病毒的複製和傳播，使得患者都能過上正常的生活。但是，HIV病毒相當狡猾，遇到情況不對，就會潛伏在被感染的細胞內，然後伺機而動。要是患者服藥中斷，病毒就會立即起作用。

HIV病毒的這種特性，著實令病毒學家苦惱了十幾年。但是，近年來的生物醫學技術有了質的飛躍，包括結合免疫療法、工程幹細胞、 基因編輯(CRISPR)和「抗逆轉錄病毒療法」（ART），將有可能把病毒從藏匿處抓出來清除的潛力。

聖路易華盛頓大學(WUSTL)的免疫療法研究團隊，發現人類免疫細胞中，具有一個稱為CARD8的「發炎警報系統」，這段基因的功能是感染的偵測器，要是檢測到留有病毒特徵的蛋白酶，就會發出警報，免疫細胞就會出動加以消滅。

問題是，HIV病毒知道如何避免被發現，當HIV附身在細胞時，不會露出自己的特徵，所以免疫細胞根本找不到HIV在哪裡。更糟的是HIV最愛感染稱為Ｔ細胞的免疫細胞，使得人體的免疫系統愈來愈衰弱。

於是研究人員找到了一種強化CARD8系統的方法，這可使病毒潛伏在細胞時，免疫細胞就能偵測到HIV的存在，然後先一步破壞被感染的細胞。更好的是，使HIV蛋白酶再次活躍的藥物之一，是一種名叫依非韋倫（efavirenz）的藥物，它本身就是愛滋病治療藥，因此可以省下了很多臨床實驗的時間，

資深研究員梁山(Liang Shan)說：「長期以來，我們一直使用依非韋倫這類藥物，來阻止HIV將其遺傳物質注入新細胞中。但是現在，我們才知道原來依非韋倫還有另一個用途，能夠活化受感染細胞內的HIV蛋白酶，早一步通知免疫細胞來消滅這個被感染的細胞。」

當然，目前研究仍處於初期培養皿階段，還不知道同樣的情況會不會發生在人體裡，未來在進行任何人體試驗之前，可能會先進行動物試驗，然後才能確定這是不是根治愛滋病的方法。

(中時新聞網)