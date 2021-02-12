蘋果去年發表專為Mac研發的ARM架構系統單晶片（SoC）「M1處理器」，為蘋果2020年第三場產品發表會，並正式與合作15年的英特爾X86架構說再見。英特爾不僅在CPU市場遭到AMD追擊，顯卡市場則是早被NVIDIA，甚至是7奈米製程研發延宕，都讓投資人相當擔憂。對此，英特爾近期發布報告，似乎還是想證實他們的處理器優於M1效能。

蘋果M1處理器晶片由全球晶圓代工龍頭台積電代工生產，用以5奈米製程，並推出 3 款搭載 M1的 Mac 產品，無論是在電池續航還是效能上，都在市場造就不錯迴響。

不過，英特爾日前發布一份報告，將蘋果MacBook Pro 13與搭載自家第 11 代 Core 處理器 i7-1185G7（Tiger Lake）採用Windows系統進行測試，在效能比拚、軟體相容與硬體設計，都優於蘋果產品。

據mobile01論壇分享的這次測試來看，兩款筆電均搭載 LPDDR4X-4266 16GB 記憶體，在生產力效能上，開啟Chrome執行WebXPRT 3 的網頁效能測試，在Photo Enhancement有2.96 倍效能領先。另外在執行微軟 Office 365，Excel大量數據計算以及 PowerPoint 輸出 PDF，均有領先1.93 倍至 3.23 倍表現。

蘋果所主打的內容創作效能，英特爾採用Topaz Labs 的 AI 工具、Adobe Premiere、Adobe Photoshop，以及 Adobe Lightroom 等應用，都勝過M1表現。

據《tom’s HARDWARE》報導，這些測試雖然顯示英特爾依然勝過蘋果，但這都是遵照英特爾內部的使用指南（RUG）執行。英特爾也在測試的同時，以搭載 M1 的 MacBook Pro 測試 25 個項目，有8個項目失敗，包括Outlook 切換日曆、Zoom 開始視訊會議，以及PowerPoint 選擇圖片等，但這些都是相當基本的操作，一般處理器也能操作，英特爾沒有說明為何採用這些測試。

(中時新聞網)