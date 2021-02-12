星相學會副理事長小孟老師透過生肖與星座，分析藍營黨內大咖們的運勢，其中包括黨主席江啟臣、前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜，以及資深媒體人趙少康。小孟老師指出，趙少康若要挑戰黨主席職位，有很大的機率當選；而他可能也會選擇在幕後利用媒體製造聲量，用媒體幫助國民黨。

小孟老師11日在政論節目《新聞面對面》中表示，江啟臣是雙魚座、屬老鼠， 2021是牛年，牛在上鼠在下，鼠一定要低頭，他大膽預測，江的影響力可能慢慢越來越式微，需要適應未來的趨勢，而雙魚座下半年海王星逆行，會讓他更辛苦，火星攻擊精神宮，加上水星逆行會發生在2月，所以他精神狀態是很差的，2月10日過後會更辛苦。

對於雙子座屬牛的朱立倫，小孟老師指出，他的運勢在3月會越轉越弱，5、6月水星逆行落入本命宮，火星攻擊精神宮，朱今年在人際關係上的發展會不太好，加上人際宮位又有凶星落入，大家不太會靠近他，小孟老師更直言，朱立倫下一波要起來會很辛苦，但2023他還有一點機會，有小小的聲勢可以幫黨內同志。

至於雙子座、屬雞的韓國瑜，小孟老師分析，雙子座今年運勢比較沉潛，雞比較喜歡叫，又披彩衣，在牛年機會大放光明，從命盤看運勢，是比較霸氣的運勢，但他在感性面太強。

而金牛座的趙少康，今年土星、木星、金星落入非常好的事業宮位，小孟老師認為，趙少康今年如果出來選，中的機率滿高的，且牛做下半年人際宮、資源宮非常亮眼，趙少康也可能不出來參選，而是去製造聲量，帶韓國瑜出來，沉潛一點繼續掌握媒體，用媒體幫藍營。

(中時新聞網)