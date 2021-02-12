大家都知道初二是回娘家的日子，運勢命理網站「旺好運」分享，其實對於單身的人來說，初二還適合拜月老、求姻緣，如果希望能在牛年遇到好桃花，一定要抓緊時間去月老廟參拜，除了要學會求紅線、緣粉的正確步驟，還有4大地雷千萬勿踩，以免脫單不成，反招來爛桃花。

拜月老時勿踩的地雷：

地雷1：帶傘拜月老。「傘」音同「散」會把姻緣弄散，就算下雨天也不要把傘帶進殿內。

地雷2：拿喜糖不要挑。喜糖代表求良緣，東挑西揀的會被月老認為你愛挑難搞，小心被月老討厭就不賜給你緣分了。

地雷3：香、結緣茶不要吹。香、結緣茶象徵緣分，一吹就都沒了。

地雷4：拜完只能拿一條紅線，據傳曾有信徒貪心，多拿了幾條，結果引來不必要的感情糾紛。

想脫離單身，一定要學會求紅線、緣粉步驟：

步驟1.先向月老上香，並稟明自己的個人資料，包含姓名、生辰、地址，以及理想對象條件，越細越好，例如長相、身高、性格等，讓月老能更順利幫你牽線，且最後一定要說：「如果結婚就會來還願」。

步驟2.接著擲筊，若得聖杯，則可拿取紅線及緣粉。

步驟3.求得的紅線放在皮包內，等到紅線自然掉落不見，就代表月老去幫你牽姻緣啦！

步驟4.求得的緣粉需連擦三天，男生擦脖子、女生擦臉頰，若有剩下則加進水裡洗臉。

沒有對象的朋友只要把自己的條件說清楚，月老就會幫你找出合適的對象媒合，但要切記，心中所想的對象一定要符合實際，不要好高騖遠，現實生活沒有彭于晏與孔劉，能陪你共度一生的只有那個讓你感到自在的人。

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(中時新聞網)