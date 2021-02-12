受東北季風影響，北台灣從今天到初五前都是「時晴時雨」的天氣，只要出太陽，民眾可趁好天氣時外出走春，但中央氣象局提醒，桃園以北的民眾記得攜帶雨具，避免臨時降雨，等2月17日下周三東北季風再增強時，濕氣增多將轉為陰天，屆時可能會是飄雨的天氣，不過時間很短，18、19日又會從濕轉乾，屆時僅東部較易降雨。

氣象預報員官欣平說，今天一直到初五天氣型態類似，主要是東北季風影響，北部、東半部是迎風面，會有局部短暫雨現象，今天是偏桃園以北到宜蘭降雨較明顯，雖是局部短暫雨但並非整天都下雨，會有一段好天氣初太陽，但又會突然下小雨。

官欣平說，「時晴時雨」，沒辦法一整天保證好天氣，但沒下雨時天氣不錯，假使長時間要在北部桃園以北從事戶外活動，特別是往北部山區或基隆北海岸靠近，即使目前看起來大太陽，仍建議帶雨具；新竹以南區域、中南部則是好天氣。

至於未來一周氣溫，官欣平說，白天高溫北部介於22-25度間，17、18日則降至19-20度；夜間清晨低溫，各地落在13-18度為主，其中，北部16度，中部13、14度。下一波冷空氣在初六，東北季風再增強，水氣會多一點，氣溫會下降，但不會降太多，水氣隔天就會減少，屆時降雨範圍限縮在東半部，呈現局部短暫雨，西半部則是多雲到晴，清晨會有輻射冷卻效應。

(中時 )