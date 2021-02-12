高雄一名郭姓房東日前將自己價值千萬的4樓透天厝，租給馮姓一家3口，沒想到馮姓男子因病過世，一個月後馮男的次子竟在屋內輕生，導致房子變成凶宅，房價瞬間少了幾百萬，因此憤而提出告訴。案經上訴，高雄高分院審理後，判馮男的林姓妻子需連帶賠償270萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，郭姓房東主張，以每月1.5萬元租金將透天厝租給馮姓男子，租期自2015年10月15日至2018年10月14日止，並由馮男的林姓妻子為連帶保證人；沒想到承租期間馮男因病過世，而他的兒子明知其輕生會導致房子成為凶宅，嚴重減損交易價值，卻仍執意為之，因此提起訴訟，要求林婦以及其他2個孩子負起連帶賠償責任。

對此林婦表示，一個孩子在台北工作、另一個孩子入獄服刑，並沒有住在租屋處，且次子在輕生前完全無異狀，根本無從預料或防範，再者自己僅同意對丈夫之債務不履行負連帶保證，其繼承人非她所同意的範圍；因此她認為，其他2個孩子負連帶賠償責任不合理，若要她負責房屋貶值賠償的話，應在繼承次子的遺產範圍內。

一審高雄地院法官認為，其他2個孩子不須負連帶賠償責任，林婦就次子遺產範圍內賠償270萬元；郭姓房東不滿上訴，高雄高分院法官認為，林婦應負起連帶賠償責任，因此若次子遺產不足賠償，剩餘的需拿自己的財產給付，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)