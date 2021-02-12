資深男星澎恰恰去年8月宣布破產，負債金額高達新台幣2.4億元，也在記者會上喊話會努力賺錢還債，變賣房產還掉一半後，仍得面對30位債主還款計畫，導致健康一度亮紅燈，春節前更爆出和外界斷聯；不過，澎恰恰大年初一南下高雄擺攤賣春聯，正在進行「一千個還債日子」，現場相當熱鬧。

澎恰恰日前在臉書宣告，「一千個還債日子正式開始」，決定先靠自身才藝來賺點錢，決定在大年初一到初三南下高雄販賣客製化春聯，並提供兩種款式販售，一種是一字春聯要價1000元，另一種則是四字春聯售價2000元，還限定500份而已。

澎恰恰大年初一南下高雄擺攤賣春聯，正在進行「一千個還債日子」，現場相當熱鬧。(圖/ 摘自澎恰恰臉書)

澎恰恰的書法功力是演藝圈出了名的，2014年主持高雄氣爆賑災晚會時，他就當場寫了兩幅書法，將所得捐出來幫助需要的人。(圖/ 摘自澎恰恰臉書)

春聯販賣現場有不少人潮，澎恰恰當場提筆在春聯上揮毫，看起來氣勢十足，粉絲們也都樂見其成，且在臉書留言祝福，「澎哥沒事吧！希望今天一次就還清」、「辛苦了，祝福您一切順利」、「澎哥新年快樂，我剛才有趣，我有讓你寫春聯，澎哥加油」、「澎哥加油，真的是有一字千金的感覺喔」。

澎恰恰的書法功力是演藝圈出了名的，2014年主持高雄氣爆賑災晚會時，他就當場寫了兩幅書法，將所得捐出來幫助需要的人；如今為了還債，澎恰恰把能發揮的才能都使出來，只為了能盡快結束「還債的日子」。

(中時新聞網)