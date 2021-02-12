繼罷免高雄市議員黃捷之後，「刪Q總部」8日已把罷免基進黨立委陳柏惟的連署書，送進中選會。堪輿大師張旭初分析，從面相上來看，陳柏惟沒有官威，反而比較像小商人、奸商，他並指出，陳柏惟能選上立委是不小心撿到的，且有機會遭到罷免。

「刪Q總部」日前將4357份罷免台中台灣基進立委陳柏惟的連署書，送進中選會，罷免案提案領銜人楊文元說，民意已經沸騰，請陳柏惟接好接下來的罷免大海嘯。而陳則反指「這是一場有針對性、有預謀的罷免案」，呼籲支持者可以緊張、但不要煩惱。

針對陳柏惟的罷面案，張旭初12日在政論節目《頭條開講》中表示，陳柏惟從面相上來看，沒有官威，也沒有官命。他更指出，陳柏惟的面相就是老百姓、小生意人的感覺，不太適合當官，如果當官位階也不高，「他的面相屬於商人、奸商、普通的老百姓，不太適合去搶官，他只是不小心去撿到的」。

張旭初分析，陳柏惟有機會遭到罷免，並指他講話也不是很溜，在政治上也沒有很好的背景。張旭初認為，當官要有當官的面相，有官命也要有官運，只有官命選上了不見得是好的，要把官命和官運兩全其美結合起來，這樣官位才能節節上升，官運才能維持，才能官運亨通。

張旭初指出，有些立委是短期性的官命，沒有官運，所以很快就下台了，有些年輕的議員、立委能打敗老立委，就是因為他們短期的運勢很強勢、很有爆發力，不過卻會像颱風一樣，來的快去得也快。

(中時新聞網)