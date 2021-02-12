美國輝瑞大藥廠開發的2019冠狀病毒疾病疫苗今天運抵日本，日本政府專家會議晚間確認疫苗具藥效，官方最快將於14日批准，成為日本首度批准的COVID-19疫苗。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府與美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）簽約購買2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗1億4400萬劑（7200萬人份）。從製造工廠所在的比利時機場起飛，日本全日空（ANA）的飛機載著首批疫苗上午飛抵位於千葉縣的東京成田機場。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）的專家會議晚上開會審查疫苗的有效性及安全性。

輝瑞開發的COVID-19疫苗在日本國內外的臨床試驗報告顯示，抑制病毒的「中和抗體」會增加，因此厚勞省專家會議承認具有療效。

日本厚生勞動大臣田村憲久最快14日會正式批准，成為日本首度批准的COVID-19疫苗。

日本政府已決定優先對一萬多名醫護人員施打疫苗，預計17日左右可開始施打；之後施打對象包括有慢性疾病、老人安養之家等設施的從業人員等。

日本首相菅義偉今晚在首相官邸（行政中心）對媒體表示，歡迎COVID-19疫苗到來，希望盡快讓每位人民施打。

(中央社)