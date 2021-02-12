《路透社》報導，湄公河委員會(Mekong River Commission, MRC) 12日警告，由於中國大陸在上游區建立水力發電廠，設立水壩造成水流受限，湄公河水位已出現「令人憂心的低水位」。MRC呼籲，北京與該河流經的國家，應公布其記錄的水文數據。

MRC指出，作為重要水道，湄公河於泰國與寮國邊界一帶，水色由紅色轉為藍色。這意味著湄公河水流減少、水位下降並導致沉澱物含量也隨之減少，而幕後兇手則指向大陸在雲南省興建景洪壩，造成水流限制而使然。雪上加霜的是，近來降雨量也減少，更讓湄公河水位更為下降。

MRC警告，「景洪壩下游的水位出現忽高忽低的現象，而更往下的寮國首都永珍，水位就更為低下」。這影響的不僅是魚類遷徙、農業、交通運輸，甚至是沿河7,000萬以此營生民眾的糧食安全。

MRC呼籲，「為協助湄公河下游國家的風險管理更為有效，MRC呼籲北京與湄公河下游國家應共享相關放水計畫給MRC」。如果大陸將景洪壩攔截的大水量放出，下游可能就會恢復正常水位。不過，北京迄今仍未回應此一呼籲。

根據美國資助的湄公河壩監控，透過衛星追蹤水位同樣也證實景洪大壩2月所施放的水量，每日都有波動。

2020年，中國大陸承諾分享水壩數據給MRC成員，包括寮國、泰國、柬埔寨與越南。2020年1月，北京通知鄰國水壩將儲水，而水流將於25日回復正常水位。

據MRC統計，景洪壩1月初流出量約為每秒785立方公尺，而1月中則上升為1,400立方公尺。然而，2月時流出量又降至每秒800立方公尺，而北京近日也無任何儲水通知。

(中時新聞網)