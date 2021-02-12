曆春節是台灣人一年一度重要節日之一，其中像是年夜飯圍爐、紅包、拜拜、鞭炮等，都是不可或缺的重要一環，一名台灣服裝設計師，在個人臉書上分享自己製作的紅包袋，照片曝光後，網友大讚「裡面包多少不重要了」。

台灣服裝設計師崔韓實，在個人臉書分享作品照片，表示「第一次做刺繡紅包給爸媽，發現他們好像比看到錢還開心」，照片中呈現兩個手縫刺繡紅包，各用不同花色的布料，第一個紅包的兩個角，用金色雕花點綴，刺上中文字樣，最後用中國風的華麗墜子流蘇封口。

刺繡紅包太獨特(圖/設計師崔韓實授權提供)

第二個紅包則是用花紋布料縫製，上面有黑色線刺繡「老媽健康如意，黑皮牛YEAR」，手工縫製的紅包充滿宮廷風令人驚艷，許多崔韓實的朋友們紛紛留言大讚實在有夠狂，「太牛B」、「最用心的紅包袋」、「織品系完美的詮釋」，崔韓實本人則自嘲回覆「完美解決裡面錢很少的問題」。

設計師崔韓實畢業於輔仁大學織品系，個人作品風格強烈，且活躍於嘻哈音樂圈，其中最代表性的作品，就是創作出一系列人物作品肖像T Shirt，主角大多是當年節目《中國有嘻哈》的話題人物，許多知名歌手像是熱狗、E.so（瘦子），都曾穿上這系列T Shirt。

(中時新聞網)