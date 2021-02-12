台北市長柯文哲在農曆新年期間，前往大龍新城，並和住戶們一起吃年菜，回想起大龍新城過去改建的店點滴滴，也讓他感觸頗深，而柯文哲與住戶們享用年菜，並傾聽住戶們的心聲，當重建主委黃文安分享過去艱辛的過程時，一旁正在聆聽的柯文哲忍不住眼角泛淚、流下淚水。

柯文哲今(12日)在臉書上PO出他在大龍新城和住戶圍爐時的一段影片，影片中，柯文哲說，他還記得當初重建時，建築內部的鋼筋腐蝕；而黃文安也回應，當時在拆除12樓時根本不用怪手，用腳踢就倒了，他並指出，以前親戚朋友們都不敢來，擔心地震會把房子震垮。

對於市場管理處的協助與投入，黃文安則十分感謝，並回憶起當時有一位主任為了大龍新城的案子過度操勞而中風住院。這時，一旁靜靜聆聽的柯文哲突然眼角泛淚，並微微點頭附和。

柯文哲也在臉書上表示，大龍國宅在民國100年被鑑定為海砂屋、輻射屋，環境每況愈下，但數百位住戶要怎麼安置，是一個大問題。多年來，問題都沒有解決。2015年六月底，他和大龍國宅的居民們相約：「新居落成後再相聚」。

上任不久後，柯文哲在2015年新年的深夜，帶著幕僚前往大龍國宅，並親眼看到住戶在屋裡要戴安全帽，時刻怕被天花板掉落砸傷的無助與無奈「那一幕，讓我決心加速改建的腳步」。

柯文哲感嘆，4年過去，大龍國宅終於變身大龍新城，一樓的市場也重新開張，老住戶們都回來了，今年是他們第一次在新居圍爐，重建主委邀請他到家裡一起享用年菜，圍坐在寬敞明亮的客廳，聽大家談重建的一點一滴，讓他感觸很深。

(中時新聞網)