大樂透初一(12)1億元共2注中獎，分別在台南「商號億來發彩券行」、台北「福運彩券行」，2名幸運兒均得5000萬元獎金，春節大紅包則是開出開出48組，總中獎注數為70注。

大樂透初一1億元頭獎2注中獎，每注均得5000萬元，「商號億來發彩券行」位於台南市中西區三合里金華路四段157號1樓，「福運彩券行」位於台北市大同區承德路一段12號，預估初二(13日)銷售金額為2.7億元，頭獎金額保證1億元。春節大紅包12日開出48組，總中獎注數為70注，31組為單注中獎，13組為2注均分，3組為3注均分，1組為4注均分，活動迄今開出組數為144組，未達360組，下期繼續開出春節大紅包。

台彩12日晚間開出110000015期大樂透，頭獎保證1億元，獎號分別為05、06、10、12、44、48，特別號36。

加開春節大紅包9個號碼分別為05、09、10、17、23、26、30、37、38，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

新的一年為金牛年，台彩特別加碼近4年最高的春節獎金8.6億元，其中「大樂透」自2月9日至21日(農曆初十)連續13天每天開獎，周一至周日都能玩，創史上連續開獎天數最長的紀錄。

此外，台彩也加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分；360組「春節大紅包」將持續加開至全部送出或2月26日加碼活動截止。

一切訊息請依照台彩網站公布為準。

(中時新聞網)